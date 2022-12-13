МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в ведомстве. Калужский завод "Кристал" пожаловался в ФАС на немецкий Jägermeister

Ранее во вторник завод сообщил, что подал заявление о нарушении антимонопольного законодательства компанией Mast-Jägermeister — производителя Jägermeister. Причина конфликта, как указывал "Кристалл", стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты.

"Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.

Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них — Jägermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.