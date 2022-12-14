МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома, квартиры в которых будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа, пишут "Известия". Путин оценил ситуацию в жилищном строительстве

Разработку соответствующей программы предполагает проект плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

В проекте документа также запланирована выдача нового жилья взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку сроком на 15 лет — такую меру необходимо разработать к 2025 году.

В Минстрое сообщили, что инициатива на стадии обсуждения, если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию, например, для расширения своей жилплощади.

Эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук объяснил, что сегодня по статье 32 Жилищного кодекса переселенцы из аварийных домов получают новые квартиры такой же площади, как старые, но не меньше 6 квадратных метров на человека, или денежную компенсацию по стоимости аварийного жилья. Решения принимают по соглашению с гражданами, люди получают новое жилье в собственность.

В то же время, как указала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в некоторых субъектах нет возможности выдавать квартиры, поэтому люди получают только деньги, которых, как правило, не хватает на приобретение другой жилплощади.

Число аварийных домов в России растет быстрее, чем их успевают расселять. С 1 января 2017 года по 1 января 2022-го объем такой жилплощади в стране увеличился на 13 миллионов квадратных метров, его ежегодный прирост будет составлять не менее 2 миллионов "квадратов".

На 2022–2023 годы в федеральном бюджете на программы расселения из аварийного жилья для регионов предусмотрено 45 миллиардов рублей, на 2023–2025 годы запланировано по 25 миллиардов, но этого, по мнению Разворотневой, недостаточно: необходимо в несколько раз больше средств. Поэтому власти и ищут способы модернизации программ, пояснила депутат.