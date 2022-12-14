МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла 66 миллионов квадратных метров, или 66 процентов от общего объема жилья в стадии строительства, пишет РБК со ссылкой на подсчеты компании "INFOLine-Аналитика". Продажи вторичного жилья в Москве упали за 11 месяцев на 21 процент

При анализе учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок.

Приведенный показатель является максимальным как минимум с января 2020 года. Как отмечает гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

По данным аналитического центра госкомпании "Дом.РФ", объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллионов квадратных метров, что на 44 процента больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья приходится на проекты, продажи в которых пока не открыты.

Как отмечают в "Дом.РФ", сегодняшняя ситуация говорит о том, что баланс на рынке жилищного строительства смещается в сторону предложения. Аналитики поясняют, что уже несколько лет запасы непроданного жилья были на минимуме, на фоне чего цены стремительно росли, а с ростом предложения в последние несколько месяцев рост цен на новостройки замедлился.

Большой объем нераспроданного жилья связывают с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов. В 2021 году они вывели на рынок 43 миллионов квадратных метров, за 11 месяцев 2022 года — 37,3 миллионов квадратных метров, но при этом стал снижаться спрос.