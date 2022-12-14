МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных ЕС на транзит попавших под санкции товаров по железной дороге через Литву, но переговоры идут очень сложно, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов. Морской мост между Калининградом и Ленобластью увеличился до 12 судов

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

"Мы пытаемся добиться отмены этого режима квотирования санкционной продукции", — сказал Алиханов.

"Переговоры идут сложно очень. С той стороны постоянные манипуляции цифрами и фактами. Они говорят — вы не выбираете эти квоты, так что у вас все нормально. А то, что по отдельным товарам мы их давно выбрали, они почему-то не считают. Идет чисто манипуляция, передергивание", — добавил он.

По словам губернатора, многие калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы и уже переориентировались на морские перевозки.

"Недавно мы подбили статистику, и у нас выбрано только около 60% от объема квот, которые ввели европейцы и литовцы для железнодорожного транзита, потому что многие боятся сложностей и везут морем. Мы сейчас пытаемся и в региональном правительстве, и с Минтрансом РФ договориться, чтобы обязательно выбирать этот объем квоты, чтобы не столкнуться потом с каким-то потенциальным сокращением его со стороны европейцев", — сказал Алиханов.

По его словам, грузоотправители переориентировались на морские перевозки, "потому что поведение наших соседей непредсказуемое".

Алиханов добавил, что власти региона планируют договориться с перевозчиками, что они будут выбирать установленные объемы. "Мы, конечно, переживаем еще и за нашу железную дорогу, чтобы она была загружена работой. Это для нас тоже важно", — пояснил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 декабря.