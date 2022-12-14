МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Подмосковье, пережив бум при пандемии коронавируса, в 2022 году продолжил свой рост благодаря льготной ипотеке в этой сфере, рассказали РИА Недвижимость участники рынка, уточнив, что позитивная динамика коснулась в основном самых дешевых домов. 

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ИНТЕРЕС К БЮДЖЕТНОМУ

Бум на загородное строительство в Подмосковье начался в 2020-2021 годах, когда из-за пандемии люди начали массово стремиться за город, вспомнил креативный директор компании "Дачный сезон" Тимур Дасаев.

Этот тренд продолжился, несмотря на все потрясения, и в 2022 году. При этом предложение на рынке стало разнообразнее, ведь на него вышли крупные девелоперы, которые до этого занимались исключительно городской недвижимостью, то есть "Самолет", ПИК, ЛСР и "Эталон", пояснил президент строительной компании Qtec Сергей Безбородов.

"Некоторый спад продаж, даже, скорее, их приостановку, мы наблюдали только в феврале-марте с началом специальной военной операции, но с мая рынок оживился", – рассказала директор департамента маркетинга компании ФСК Family, реализующей проекты ИЖС в Подмосковье, Екатерина Коган.

Правда, высокий спрос наблюдался в основном только в категории домов эконом- и комфорт-класса стоимостью до 12-15 миллионов рублей – на этот сегмент приходится 81% всего спроса, констатировал управляющий директор блока ИЖС группы "Самолет" Иван Виноградов. На них же – около 75% – приходится и основная часть предложения на подмосковном рынке.

Средняя стоимость лота эконом-класса, по данным "Инком-недвижимости", находится на уровне 2 миллионов рублей, за год она увеличилась на 19%. Загородный объект комфорт-класса стоит в среднем 8,4 миллиона рублей (+2% в годовой динамике).

Наибольшим спросом в этом ценовом сегменте, по наблюдениям Дасаева, пользуются каменные одноэтажные и двухэтажные дома площадью около 100-120 квадратных метров.

По данным аналитического центра "Инком-недвижимости", на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья 88% занимают участки без подряда – их 34,2 тысячи штук (+20% за год). На коттеджи и участки с подрядом приходится 9% или 3,7 тысячи лотов (-4% за год). Не более 3% в экспозиции – у блокированной застройки, таких объектов 900, что на 40% меньше, чем год назад.

Таким образом, доля организованной застройки области составляет 12%, на остальном рынке царит самостоятельное строительство.

ИПОТЕЧНАЯ ПОДПОРКА

Большую поддержку росту спроса на рынке ИЖС оказали специальные ипотечные программы на приобретение такого жилья. 

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"Сегодня на строительство дома на землях ИЖС действует льготная ипотека по ставке 7%. Причем строить можно как с помощью подрядных организаций, так и своими силами. Но при самостоятельном строительстве нужно закончить строительство и зарегистрировать право собственности на дом в течение 12 месяцев с даты получения ипотечного кредита, иначе ставка будет повышена", – рассказала эксперт "Циан.Аналитики" Виктория Кирюхина.

Популярнее всего ипотечные программы в сегментах эконом- и комфорт, констатировал Безбородов.

"Среди покупателей более дорогой недвижимости тоже есть небольшой процент берущих ипотеку, но более востребованы здесь программы рассрочки", – добавил он.

СВОИМИ СИЛАМИ ИЛИ НА ВСЕ ГОТОВОЕ

Летом текущего года, как раз в момент запуска льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных домов, наблюдался рост запроса на приобретение "голых участков". Основатель компании "Технониколь" Игорь Рыбаков связывает это с подорожанием стройматериалов весной, которое застройщики заложили в цену домов. Людям казалось, что построить своими силами будет дешевле. 

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В моменте металлоконструкции дорожали на 70-100%, полистерол – на 50%. Вырос в цене даже песок — примерно на 20-25%, вспомнила Коган.

Но затем цены на стройматериалы несколько скорректировались, и в результате за год произошло подорожание только в пределах 10-15%, и то только на ряд материалов, добавил Виноградов.

"Да и люди стали понимать, что самостоятельное строительство не всегда выглядит более привлекательным вариантом. Покупая готовый дом, можно использовать его сразу. А строить самостоятельно, как правило, означает уходить в процесс на два-три года с бесконечными проблемами, поездками по магазинам и контролем бригад, тратой времени", – объяснил эксперт.

В результате средняя рыночная стоимость "сотки" в Подмосковье за год выросла на 28% – до 317 тысяч рублей. Причем самый заметный скачок пришелся на май 2022 года, когда был достигнут максимум в 320 тысяч рублей, привела свои данные Кирюхина. Но затем пошел спад спроса, и в октябре интерес покупателей вновь в основном сосредоточился в сегменте готовых домов, констатировал Рыбаков.

"Сейчас построенные дома "улетают" в течение двух недель, в то время как раньше срок экспозиции составлял около одного месяца", – поделилась наблюдением Коган.

СТРАДАНИЯ ПО "ЭЛИТКЕ"

Сегмент элитных домов на рынке Подмосковья серьезно пострадал из-за событий 2022 года, считают участники рынка. 

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Сокращение спроса на них связано с тем, что многие потенциальные покупатели уехали из страны с началом специальной военной операции, а потом и после объявления частичной мобилизации.

Вместе с тем застройщики и собственники домов пока держат цены. По данным "Инком-недвижимости", дома этого ценового сегмента в Подмосковье в среднем подешевели только на 1% – до 106 миллионов рублей за лот.

"Правда, всегда есть шанс на торг, но, как говорят, "у капота", то есть уже после просмотра объекта и в рамках предметных переговоров с четко обозначенными сроками выхода на сделку", – констатировал управляющий директор компании ZIP Realty Евгений Скоморовский, добавив, что в некоторых случаях можно снизить цену на 15-25%.

Стоимость элитных домов, по мнению Безбородова, может удержать формирующаяся новая категория покупателей – те, кто в связи с политической обстановкой больше не рассматривают покупку зарубежной недвижимости и ищут альтернативу европейским виллам у моря.

ЗАПРОСЫ СТАНУТ СКРОМНЕЕ

Сложная экономическая ситуация в стране приведет к тому, что покупатели домов на рынке ИЖС в 2023 году будут снижать свои требования к качеству жилья, ориентируясь в первую очередь на цену, полагают участники рынка. 

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"Будет увеличиваться объем вводимых в эксплуатацию квадратных метров, а качество этих метров будет снижаться. Потребителям гораздо интереснее покупать недвижимость по низкой цене", – высказал свое мнение основатель поселка Riga Family Алексей Киселев.

По его словам, как в сегменте домов эконом-класса, так и в "элитке" это приведет к сокращению площади домов.

Наибольшим спросом будут пользоваться дома в эконом-сегменте площадью 100 квадратных метров, в бизнес-сегменте –150-300 "квадратов", в премиуме – от 500 до 1 тысячи квадратных метров, а домов площадью свыше 1 тысячи "квадратов" будет становиться все меньше и меньше, спрогнозировал Киселев.