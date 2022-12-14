МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мандарины в преддверии Нового года начали дорожать — в ноябре в сравнении с тем же месяцем прошлого года цена на них в несетевой рознице в России выросла на 10%, а сильнее всего за год, на 42%, подорожали абхазские мандарины, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор" (есть у РИА Новости). Исследование выявило самые популярные и доступные фрукты у россиян

"Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 181 рубль, что на 10% больше, чем в прошлом году. Дороже всего традиционные новогодние цитрусовые в Якутии, а дешевле — в Астраханской области. За год сильнее всего подорожали абхазские мандарины — на 42%", — говорится в исследовании на основе данных продаж смарт-терминалов в магазинах несетевой торговли в регионах РФ.

Самые дорогие, якутские мандарины, стоят в среднем 392 рубля за килограмм, самые дешевые, астраханские, можно купить за 108 рублей. Цены в Москве и Санкт-Петербурге — примерно посередине: 257 рублей и 236 рублей за килограмм, подсчитали эксперты.

В Тюменской области килограмм мандаринов в ноябре в среднем стоил 340 рублей, в Красноярском крае — 264 рубля, в Иркутской области и Приморье — 203 рубля и 196 рублей. Ниже, чем в среднем по России, мандарины стоят, например, в Челябинской области (177 рублей за килограмм), в Татарстане (165 рублей) и Краснодарском крае (137 рублей).

"В основном в несетевых розничных магазинах продаются турецкие, марокканские или абхазские мандарины. За год сильнее всего подорожали абхазские мандарины — на 42%, их средняя цена составила 186 рублей", — сообщила руководитель по развитию рекламных продуктов и монетизации данных "Эвотора" Полина Величкина. А самые дорогие — перуанские мандарины: они в среднем стоят 302 рубля, за год их цена выросла на 12%.

Мандарины из ЮАР — на второй позиции: они подорожали на 10%, до 293 рублей. На третьем месте по цене — мандарины из Аргентины: 250 рублей за килограмм, плюс 5% за год. В свою очередь, марокканские новогодние цитрусовые прибавили 20%, до 220 рублей, а самыми дешевыми оказались мандарины из Грузии — они в ноябре стоили в среднем 124 рубля, подорожав на 20%. Отрицательная динамика — у иранской продукции: с ноября по ноябрь она подешевела на 1%, до 151 рубля.