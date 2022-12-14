МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Чуть более 40% россиян хотят провести предстоящие новогодние праздники вне дома, а из тех, кто желает путешествовать в этот период по стране, наибольшее количество граждан предпочли бы отправиться в Москву или Санкт-Петербург, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое есть у РИА Новости. Большинство россиян путешествовали только внутри страны в 2022 году

Сервис узнал у 1,6 тысячи россиян из всех округов страны, где бы они хотели провести зимние каникулы. "Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург. Погулять по заснеженным столицам хотели бы по 16% респондентов из числа мечтающих провести январский отдых вне дома", — сообщили в сервисе.

В свою очередь отправиться в начале января в Сочи хотели бы 10% респондентов, в Карелию и на Байкал — по 4%. По 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Домбай, Ставрополье, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, а также Московская область, Новосибирск, Ярославль, Владимир и Владивосток. Еще 24% россиян хотели бы провести январские выходные в других местах: упоминались Анапа, Краснодар, Самара, Камчатка, Иваново, Суздаль и другие.

При этом в сервисе отметили, что провести январские каникулы дома, в своем городе, хотят 43% россиян. "Причем убежденные домоседы чаще встречаются среди мужчин: 48% против 39% среди женщин. Судя по комментариям, опрошенные хотят спокойно отдохнуть, побыть с семьей и заняться домашними делами", — рассказали аналитики.