МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства "Татнефти" о покупке российских активов финского производителя шин Nokian Tyres, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. ФАС получила ходатайство о покупке логистического партнера McDonald's

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres в октябре заявил о продаже "Татнефти" своих российских активов, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области. Ожидается, что цена покупки без долгов составит около 400 миллионов евро. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает свою деятельность в России, а персонал компании в РФ переходит к новому владельцу.

"В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres. По данным производителя, уход из России существенно повлияет на финансовые результаты. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие 2-3 года.