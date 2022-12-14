АСТАНА, 14 дек — ПРАЙМ. Компания Wildberries планирует расширять присутствие в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. В Казахстане объяснили, почему машины Geely стоят дешевле, чем в России

По ее данным, накануне вице-премьер, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с генеральным директором ООО "Вайлдберриз" Татьяной Бакальчук.

"Участники обсудили возможности сотрудничества и расширения бизнеса крупнейшего маркетплейса России в Казахстане", — говорится в сообщении ведомства.

Вице-премьер рассказал о существующих и перспективных проектах создания трансграничных хабов в Казахстане, которые могут представлять интерес для развития электронной торговли. Из существующих — международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", на территории которого, помимо бондового склада, есть свободные площади с необходимой инфраструктурой для строительства других складских помещений. Из перспективных — создание центра трансграничной торговли "Евразия" в Западно-Казахстанской области, через который пролегают два ключевых коридора "Один Пояс – Один Путь" и "Север-Юг", пояснили в министерстве. Эксперт рассказал о признаке мошенничества на распродаже

"Этот центр станет индустриально-промышленной зоной, привлекательной и выгодной с точки зрения логистики и преференций, плюс географическая близость к России и доступ к рынкам ЕАЭС. Представляет большие возможности по наращиванию мощностей терминально-складской инфраструктуры, увеличению транзитного товаропотока через регион", — цитирует пресс-служба слова Жумангарина.

В минторговли уточнили, что на рассмотрение Wildberries предложены два складских помещения и один участок земли в Астане и Алма-Ате.

Бакальчук в свою очередь сообщила, что для строительства центра обеспечения омниканальной торговли компания также заинтересована в поиске инфраструктуры в Алматинской области. Она обратилась к казахстанской стороне "с просьбой о содействии в принятии решений по выбору места для развития инфраструктуры в Казахстане", указывается в сообщении.

Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).