МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минцифры России предложило ужесточить наказание для бизнеса за утечку персональных данных и штрафовать компании на сумму до трех процентов от их оборота. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Россиян предупредили, какие данные о себе нельзя публиковать в Сети

"Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов", — сообщил он на заседании КПРФ в Госдуме.

По словам министра, сейчас инициативу обсуждают представители IT-индустрии.

Шадаев подчеркнул, что проблема утечки данных приобрела серьезный характер, а оборотный штраф будет стимулировать предприятия вкладывать больше средств в усиление информационной безопасности. Kaspersky рассказал, сколько личных данных "утекло" в сеть в этом году

При этом он не исключил, что для компаний могут действовать смягчающие обстоятельства. Для этого необходимо, чтобы предприятие провело аттестацию и сертификацию своей информационной инфраструктуры в соответствии с ужесточенными требованиями безопасности, а также компенсировало ущерб от утечки большей части пострадавших россиян.

Ранее Минцифры уже предлагало штрафовать компании за утечку персональных данных на сумму, соразмерную объему утекших данных, а при повторном инциденте назначать оборотный штраф. Сейчас максимальный размер такого штрафа составляет 500 тысяч рублей.