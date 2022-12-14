Минцифры предложило ввести оборотный штраф за утечку персональных данных
Минцифры предложило ввести штраф за утечку данных в размере до трех процентов от оборота
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минцифры России предложило ужесточить наказание для бизнеса за утечку персональных данных и штрафовать компании на сумму до трех процентов от их оборота. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
"Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов", — сообщил он на заседании КПРФ в Госдуме.
По словам министра, сейчас инициативу обсуждают представители IT-индустрии.
Шадаев подчеркнул, что проблема утечки данных приобрела серьезный характер, а оборотный штраф будет стимулировать предприятия вкладывать больше средств в усиление информационной безопасности.
При этом он не исключил, что для компаний могут действовать смягчающие обстоятельства. Для этого необходимо, чтобы предприятие провело аттестацию и сертификацию своей информационной инфраструктуры в соответствии с ужесточенными требованиями безопасности, а также компенсировало ущерб от утечки большей части пострадавших россиян.
Ранее Минцифры уже предлагало штрафовать компании за утечку персональных данных на сумму, соразмерную объему утекших данных, а при повторном инциденте назначать оборотный штраф. Сейчас максимальный размер такого штрафа составляет 500 тысяч рублей.