МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Швейцарский строительный гигант Holcim продает бизнес в России своей местной команде, следует из пресс-релиза компании. ФАС получила ходатайства "Татнефти" о покупке активов Nokian Tyres

"Holcim подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местной управленческой команде", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сделка завершит уход компании с российского рынка. После перехода новым владельцам бизнес будет работать независимо и под другим брендом. Для закрытия сделки необходимо одобрение регулирующих органов, добавляется в материалах.

Ожидается, что продажа российских активов не нанесет финансового ущерба компании и не повредит ее деловой репутации, поскольку на Россию приходилось менее процента от чистых продаж группы. Торгпред рассказал о последствиях антироссийских санкций для Финляндии

Holcim приняла решение об уходе с российского рынка еще в марте текущего года, с тех пор местный бизнес компании был деконсолидирован.

В России компания занималась развитием цементного бизнеса, направления нерудных материалов и бетона. Кроме того, Holcim управляла четырьмя цементными заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами нерудных материалов в Карелии.