МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Wildberries совместно с партнерами запустил сервис, позволяющий покупателям заказывать дополнительные сервисные услуги как при приобретении крупногабаритных товаров, так и отдельно, сообщила компания. Российские маркетплейсы опередили по продажам в России китайский AliExpress

Ранее подобный сервис был запущен в рамках пилотного проекта одним из конкурентов компании — маркетплейсом Ozon. Однако зимой этого года онлайн-площадка приняла решение скрыть сервис с витрины, отметив, что планирует в будущем его доработать и перезапустить.

"Теперь при заказе комода, раковины, холодильника, стиральной машины и других габаритных и сложных технических товаров покупатели могут воспользоваться услугами по их сборке, установке и подключению. Предложения дополнительных сервисных услуг начали отображаться в карточках товаров в разделе рекомендаций на онлайн-площадке", — говорится в сообщении. Первыми партнерами стали сервис "Руки" и сервисный центр "А-Айсберг".

При этом минимальная стоимость услуг сервиса варьируется от 1 500 рублей, например за сборку рабочего стола, и до 9 000 рублей за более сложные работы, например установку и подключение душевой кабины. Также покупателям доступна сборка корпусной и мягкой мебели, подключение сантехники, электрики, бытовой и климатической техники. Кроме того, предоставляются услуги по их ремонту.

"Сервис доступен жителям крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани — всего около 40 населенных пунктов. В дальнейшем онлайн-площадка планирует расширит географию сервиса благодаря привлечению новых партнеров и исполнителей", — добавляется в сообщении.