МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Waymo водящая в Alphabet Inc, во вторник рассказала Reuters, что подала в Калифорнии заявку на окончательное разрешение для предложения платных услуг такси с автопилотом. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в двух городах

Заявка была подана в понедельник в Комиссию по коммунальным услугам Калифорнии. На вынесение решения по этому вопросу при этом может уйти несколько месяцев. Пока единственной компанией, имеющей такое разрешение, является Cruise, входящая в General Motors Co. Эта компания с июня взимает плату за поездки на машинах с автопилотом в Сан-Франциско.

Эти две конкурирующие компании — лидеры в области медленно продвигающейся инициативы по демонстрации возможности массового использования автономного транспорта и извлечению из этого прибыли. Сан-Франциско с его холмами, погодными условиями и загруженными дорогами стал главным полигоном. GM в следующем году планирует охватить и другие города.

Эндрю Чатэм, разработчик ПО в Waymo, сказал, что компания обновила программы, контролирующие торможение и ускорение машин, чтобы сократить погрешности, и в целом в этом году добилась успехов, связанных с поведением машин на дорогах.

Waymo, называющая свой сервис "исключительно пассажирским", с мая перевозит в Сан-Франциско клиентов за плату, но в машине для подстраховки находится водитель.