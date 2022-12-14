МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российский сервис кикшеринга Whoosh в 2024-2025 годах планирует сделать собственную модель электросамоката на базе локализованных компонентов, заявил глава сервиса Дмитрий Чуйко. Минпромторг сообщил об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч

"Мы хотим в перспективе 2024-2025 годов сделать собственную модель самоката здесь в России. Сами производить", — сказал Чуйко в ходе церемонии начала листинга акций компании на Мосбирже.

По его словам, модель будет собираться из локализованных компонентов.

"Сейчас у нас есть наша улучшенная версия самоката с дополнительными модулями нашей электроники, которая все равно сделана на базе платформы "ninebot max плюс". В будущем мы планируем собственную модель, которая будет собрана из локализованных компонентов. Где-то будут модернизированы узлы для того, чтобы модель более эффективно работала в операции. Чтобы снижать два наших основных операционных компонента — это затраты на перезарядку и на ремонт", — добавил Чуйко.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что "Яндекс" в ближайшее время представит собственный электросамокат, стоимость разработки которого оценивается в 10-15 миллионов долларов.