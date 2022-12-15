МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство Москвы направило 30 миллиардов рублей на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году, финансовую помощь получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Промышленность Москвы справляется с негативным сценарием, заявили власти

"Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях… Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей", — отметила Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили, что самая востребованная программа на данный момент — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65% от общего числа получателей поддержки. В общей сложности для бизнеса были снижены ставки по 7,2 тысячи займов. Также город предоставляет предпринимателям различные субсидии и гранты — на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита и другие. Таких заявок в этом году одобрено уже свыше 1,3 тысячи.

Отмечается, что совокупность мер поддержки делает условия развития бизнеса в Москве более комфортными. Количество малых и средних предприятий в столице сейчас превышает 820 тысяч. Рост по сравнению с прошлым годом — 7%.

"Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства играют значимую роль в экономике столицы… Их количество в Москве стабильно растет. С января по октябрь 2022 года число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1%. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5%, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9%. Сейчас в Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе подчеркнули, что вместе с ростом количества предприятий и создаваемых ими рабочих мест отмечается увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику города. За первые полгода он вырос на 20% по сравнению с прошлогодним показателем.