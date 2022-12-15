МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Выручка российской инвестиционной компании АФК "Система" по МСФО в третьем квартале 2022 года выросла на 9,2% до 239,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

Скорректированный показатель OIBDA снизился на 9,2% год к году, до 70,1 миллиарда рублей. Операционная прибыль в третьем квартале сократилась на 18,4% и составила 33,872 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла более чем в 12 раз, до 28,1 миллиарда рублей.

"АФК "Система" продемонстрировала устойчивые темпы роста бизнеса благодаря диверсификации своего инвестиционного портфеля и высокому качеству управления в компаниях Группы. Наши активы адаптируются к новым условиям ведения бизнеса, перестраивая цепочки поставок и логистические связи, открывая новые возможности для роста и сохраняя высокий уровень финансовой дисциплины", — приводятся в сообщении слова президента корпорации Тагира Ситдекова.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.