МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в действиях союза арбитражных управляющих "Созидание" признаки незаконной координации экономической деятельности, возбудила в отношении организации дело, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС получила ходатайства "Татнефти" о покупке активов Nokian Tyres

"Антимонопольная служба проанализировала полученные в ходе рассмотрения заявления документы и информацию, указывающую на незаконную координацию экономической деятельности арбитражных управляющих — членов союза на территории Российской Федерации… ФАС России возбудила дело в отношении союза АУ "Созидание", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что организация оказывала меры воздействия на своих членов за привлечение неаккредитованных при союзе организаций или специалистов, оказывающих услуги в сфере антикризисного (арбитражного) управления. Данные действия могли привести к отказу от заключения договоров с указанными лицами и ограничить конкуренцию.

Отмечается, что в случае установления службой вины союзу грозит штраф в соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции".