МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Компания X5 Group в следующем году откроет сеть магазинов в Хабаровском крае, сообщило региональное правительство. В самой X5 РИА Новости уточнили, что это будут магазины "Пятерочка". Российские власти просубсидируют ретейлу перевозку купленной на бирже рыбы

Делегация X5 Group в четверг приняла участие в первой закупочной сессии для торговых сетей и дальневосточных производителей в Хабаровске. Мероприятие такого формата и масштаба проводится на Дальнем Востоке впервые и основная его цель — создание единой диалоговой площадки "Производитель – ретейлер", сообщает министерство промышленности и торговли края.

"Планы по заходу на Дальний Восток были намечены давно, мы планомерно расширяем свою сеть. На данный момент самая восточная точка нашего присутствия – Иркутск. А этой осенью на площадке Восточного экономического форума нами было подписано соглашение с КРДВ, что ознаменовало начало нашей деятельности на Дальнем Востоке. Уже в 2023 году планируется открытие около 200 магазинов", — цитирует правительство края руководителя работы с региональными органами власти территории "Восток" X5 Group Александра Орлова.

"Подтверждаем, что это "Пятерочка", — уточнили РИА Новости в X5 Group.

Отмечается, что мероприятие в Хабаровске собрало более 200 участников – это представители крупнейших федеральных и региональных торговых сетей, а также производители со всего Дальнего Востока – Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, Республик Бурятия и Саха (Якутия). Участники сессии привезли образцы своей продукции и после их презентации приступили к переговорам с ретейлерами.

X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", "Карусель", а также цифровыми бизнесами "Vprok.ru Перекресток", 5Post, "Много Лосося" и медиаплатформой Food.ru. Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 12,7 % (2021), вторая по выручке российская частная компания (после "Лукойла" и перед "Магнитом", 2021) и шестая по выручке в списке всех российских компаний (2021). Головная компания зарегистрирована в Москве.