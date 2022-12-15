МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Гендиректор горнорудной компании Rio Tinto Ltd Якоб Стаусхольм сегодня заявил, что она не отказывается от своего литиевого проекта Jadar в Сербии после того, как премьер-министр страны исключила возможность его реализации. "Росатом" открыл новое производство литий-ионных аккумуляторов

"Мы пока не разрешили ситуацию по Jadar. Но это действительно замечательный актив. Мир нуждается в нем. Сербия нуждается в нем", — сказал Стаусхольм на брифинге с инвесторами в Сиднее.

"Нам нужно разобраться, что с ним делать. Единственное, что я могу сказать сегодня, — мы не отказываемся от этого проекта", — заверил Стаусхольм.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабик во вторник заявила, что не видит возможности для возобновления этого литиевого проекта Rio стоимостью в 2,4 млрд долларов. В январе у данного проекта были отозваны лицензии после протестов, связанных с тем, что запланированный рудник может нанести ущерб окружающей среде.

Rio Tinto приступила к этому проекту в прошлом году. Мировые горнорудные фирмы занялись металлами, которые необходимы для перехода на экологические источники энергии. Так, литий используется для производства аккумуляторов электромобилей.

В июле Rio заявила, что "изучает все возможности" для Jadar и стремится снять опасения местного сообщества.

В четверг Стаусхольм также сообщил инвесторам, что власти Канады "очень заинтересованы" в разработке незаменимых минералов, которые важны для новых технологий. В их число входят медь, литий, никель и редкоземельные металлы.

В мае Rio Tinto начала производство оксида скандия, который используется для упрочения алюминия в таких отраслях, как авиация, на предприятии Rio Tinto Fer et Titane в Квебеке.