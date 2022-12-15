МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Консолидированная выручка девелоперской группы ФСК в 2022 году, по предварительным данным, составит 174,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с результатами предыдущего года, рассказал журналистам глава компании Владимир Воронин. Выручка "Биннофарм Групп" по МСФО выросла в третьем квартале

По его словам, выручка от продажи недвижимости составила почти 75 миллиардов рублей — на 26% меньше в сравнении с прошлым годом. Объем реализации в физическом выражении составил примерно 430 тысяч квадратных метров.

Кроме того, компания увеличила земельный банк на 65% — до 9,6 миллиона квадратных метров.

Всего в 2022 году ФСК сдала в эксплуатацию 504 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, компании, входящие в группу (МСУ-1 и ДСК-1), сдали в рамках городских и коммерческих заказов 770 тысяч "квадратов".

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области и Краснодарском крае.