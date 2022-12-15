МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Выручка агрохолдинга "Степь" (принадлежит АФК "Система") по МСФО в третьем квартале 2022 года снизилась на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 25,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах АФК "Система". Выручка девелопера ФСК сохранилась на прошлогоднем уровне

"На динамику третьего квартала 2022 года повлияло смещение реализации продукции сегмента "Растениеводство" на будущие периоды", — говорится в материалах компании.

Выручка за девять месяцев в годовом выражении выросла на 39%, до 54,6 миллиарда рублей. Ее рост компания объясняет увеличением объемов производства и реализации в сегментах "Молочное животноводство" и "Сахарный и бакалейный трейдинг", а также фасованных сыров и дистрибуции молочной продукции и растительных напитков.

Объем капитальных затрат за девять месяцев снизился на 8%, до 3 миллиардов рублей, за третий квартал — на 32,3%, до 1 миллиарда рублей. Capex снизился год к году за счет опережающей закупки сельскохозяйственно техники в предыдущие периоды. Инвестиции были направлены на реализацию проектов по развитию молочного животноводства и выкуп земельных паев, отмечает АФК "Система".

Скорректированный показатель OIBDA вырос за девять месяцев на 10,4%, до 9,2 миллиарда рублей, за счет увеличения валового надоя, реализации эффективной стратегии продаж и развития новых направлений производства фасованных сыров и дистрибуции. За третий квартал зафиксировано снижение на 29,8%, до 3,6 миллиарда рублей, под влиянием динамики выручки сегмента "Растениеводство".

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Земельный банк агрохолдинга составляет 578 тысяч гектаров.