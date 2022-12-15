НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — ПРАЙМ. Одна из компаний Кировской области будет участвовать в тендере на приобретение "ИКЕА Индастри Вятка", заявил глава региона Александр Соколов. В Ленинградской области определили претендента на покупку завода IKEA

Ранее IKEA объявила, что намерена продать четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Производственные площади ООО "ИКЕА Индастри Вятка" расположены в поселке Красная Поляна Вятскополянского района.

"ИКЕА ведет переговоры с различными российскими фирмами по продаже 4 заводов, расположенных в России. Одна из этих фирм работает в Кировской области, хорошо зарекомендовала себя, и мне как губернатору было бы отрадно, если бы эта компания выиграла в тендере. Ее флагманское предприятие – один из крупнейших налогоплательщиков – находится в Кирове и тоже связано с лесопереработкой. Знаю, что эта компания будет вести честный бизнес, вернет людей, которые сейчас временно трудоустроены в других местах", — сказал Соколов в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителей региона.

Он отметил, что в "ИКЕА Индастри Вятка" на конец сентября числились 385 человек. Все они получили выплаты от собственника до марта 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.