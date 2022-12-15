МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продает свой бизнес в России за 1,6 миллиарда рублей группе компаний "ГОТЭК", занимающейся производством и реализацией упаковочных материалов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Mondi. Ericsson отдаст свой российский бизнес местному менеджменту

"Mondi plc ("Mondi" или "Группа") подтверждает, что заключила соглашение о продаже трех своих предприятий по производству и переработке упаковки в России группе "Готэк" за 1,6 миллиарда рублей (примерно 24 миллиона евро по нынешнему курсу), выплачиваемые денежными средствами по завершению", — сказано в документе.

Три предприятия включают в себя завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года, однако компания не может назвать точных сроков, так как, по ее оценке, процесс передачи активов осложняется политическими условиями и ограничениями российских регуляторов.

Ранее Mondi сообщила, что продает свой крупнейший комбинат в России, расположенный в Сыктывкаре, за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. О решении продать свой бизнес в России компания впервые сообщила в мае 2022 года.

Mondi Group — международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, России, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.