МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проблема дефицита сырья и компонентов для производства упаковки в индустрии напитков остается, поэтому не следует ограничивать существующие объемы поставок сырья, сообщил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье снизился на 45 процентов

Минтранс выступил с инициативой запретить свободный проезд из стран Евросоюза транспортных средств, занимающихся ввозом в Россию бумаги и картона, — в частности, это коснется изделий, используемых для производства упаковки для продуктов питания, написала в четверг газета "Ведомости.

"Проблема дефицита сырья и компонентов для производства упаковки в индустрии напитков остается, поэтому мы поддерживаем сохранение действующих исключений из перечня товаров, транспортировка которых осуществляется с перегрузкой или перецепкой", — сказал Новиков.

"Мы считаем, что до восстановления объемов производства внутри страны и выхода на самообеспечение, необходимо сохранить существующие объемы поставок сырья, это позволит обезопасить рынок упаковки от дефицита", — добавил он.

Между тем, производители упаковки в РФ уже занимаются локализацией цепочек поставок сырья для упаковки, поэтому, например, АО "Упаковочные системы" — бывшее российское подразделение "Тетра Пак", не видит сложностей для своего бизнеса в случае введения такого запрета.

"Для нашей компании приоритет – это локализация цепочки поставок сырья. В этом направлении проделана большая работа. Так, мы полностью заместили картон, который ранее импортировался из ЕС, сырьем от локальных и азиатских поставщиков. Поэтому непосредственно на наш бизнес данная инициатива не окажет влияния", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.