ФАС получила ходатайство о покупке акций "Цимлянских вин"
ФАС получила ходатайство о покупке 50 процентов акций предприятия "Цимлянские вина"
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от инвестиционной компании "Апекс Менеджмент" о приобретении 50% акций предприятия "Цимлянские вина", сообщает ведомство.
"ФАС получила от АО "Апекс Менеджмент" ходатайство о приобретении 50% акций АО "Цимлянские вина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Апекс Менеджмент" осуществляет деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
"Цимлянские вина" — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Компания выращивает в Ростовской области более 20 сортов винограда и выпускает тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием "Долина Дона".
"Ведомство оценит влияние сделки на российский рынок алкогольной продукции в установленном порядке", — добавляется в сообщении.