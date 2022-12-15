МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от инвестиционной компании "Апекс Менеджмент" о приобретении 50% акций предприятия "Цимлянские вина", сообщает ведомство. Госдума отменила раздельную выкладку вина в рознице по регистрации в ЕГАИС

"ФАС получила от АО "Апекс Менеджмент" ходатайство о приобретении 50% акций АО "Цимлянские вина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Апекс Менеджмент" осуществляет деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

"Цимлянские вина" — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Компания выращивает в Ростовской области более 20 сортов винограда и выпускает тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием "Долина Дона".

"Ведомство оценит влияние сделки на российский рынок алкогольной продукции в установленном порядке", — добавляется в сообщении.