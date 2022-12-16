МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Каждая пятая компания в России прибегает к услугам самозанятых, помощь таких работников наиболее востребована в том числе в сферах логистики, строительства и дизайна, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, насколько россияне боятся потерять работу

"Сегодня услугами граждан со статусом самозанятых пользуется каждая пятая российская компания (20%) — и это число стабильно увеличивается. Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики", — говорится в исследовании.

Специалисты выяснили, что 30% компаний из сферы логистики привлекают самозанятых, 28% — из сферы строительства, а из сферы услуг к помощи таких работников прибегают лишь 24% работодателей. Чуть реже самозанятых привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов.

"Работодателей, которые успели оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций", — добавляется в исследовании.

Специалисты опросили 1 тысячу менеджеров по персоналу из всех округов страны в период с 1 по 14 декабря 2022 года.