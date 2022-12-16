Sony инвестирует миллиарды долларов в производство смартфонов
Sony планирует построить фабрику по производству датчиков изображения для смартфонов
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Sony Group Corp может инвестировать около 800 млрд иен (5,83 млрд долларов) в строительство новой фабрики по производству датчиков изображения для смартфонов в западной японской префектуре Кумамото, сообщило в пятницу в своем утреннем выпуске ежедневное деловое издание Nikkei.
Компания планирует начать строительство фабрики уже в 2024 году и запустить производство самое раннее в 2025 году, говорится в статье.
Кроме того, японский электронный и развлекательный конгломерат тщательно проанализирует график строительства и размер инвестиций, учитывая опасения относительно замедления мировой экономики.
Sony планирует закупать логические чипы для датчиков изображения на заводе TSMC, которая сейчас также строит завод в Кумамото, указывает Nikkei.