МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Sony Group Corp может инвестировать около 800 млрд иен (5,83 млрд долларов) в строительство новой фабрики по производству датчиков изображения для смартфонов в западной японской префектуре Кумамото, сообщило в пятницу в своем утреннем выпуске ежедневное деловое издание Nikkei. Инвестиции Apple в Японии превысили сто миллиардов долларов

Компания планирует начать строительство фабрики уже в 2024 году и запустить производство самое раннее в 2025 году, говорится в статье.

Кроме того, японский электронный и развлекательный конгломерат тщательно проанализирует график строительства и размер инвестиций, учитывая опасения относительно замедления мировой экономики.

Sony планирует закупать логические чипы для датчиков изображения на заводе TSMC, которая сейчас также строит завод в Кумамото, указывает Nikkei.