МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Veon приближается к продаже своих башенных активов в Пакистане группе TPL-TASC, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Toshiba ведет переговоры о продаже своих акций

"Оператор беспроводной связи Veon Ltd. близок к продаже своих башенных активов в Пакистане консорциуму, состоящему из пакистанской компании TPL Corp. и базирующейся в ОАЭ TASC Towers Holding Ltd., что может стать крупнейшей сделкой в стране более чем за десять лет", — пишет агентство со ссылкой на источники. Речь идет о 10-12 тысячах башен Veon в Пакистане.

По словам источников, обсуждения находятся на продвинутой стадии и о сделке может быть объявлено в ближайшие недели. Стоимость активов может превысить 600 миллионов долларов. Группа TPL-TASC стала самым вероятным покупателем, обойдя конкурентов, включая другие телекоммуникационные компании.

По словам источников, среди претендентов на покупку данных активов были подразделение Saudi Telecom Co. и пакистанский конгломерат Engro.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. За второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов.