"Интер РАО" планирует выплату дивидендов за 2022 года в 25 процентов от прибыли по МСФО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды за 2022 год, размер выплат останется прежним — 25% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.
"Планируем. Как всегда, что бы ни происходило. Уже много лет придерживаемся этой позиции, хотя много изменений уже происходит. Мы платим соответствующую сумму, 25%", — сказал Ковальчук, отвечая на вопрос о выплате дивидендов за 2022 год.
"Интер РАО" надеется, что "Силмаш" уложится с поставкой оборудования для модернизации Нижневартовский ГРЭС после переноса сроков реализации проекта из-за проблем с поставками, сообщил глава компании.
"Интер РАО" переносит сроки реализации модернизации Нижневартовский ГРЭС на 17 месяцев из-за проблем с поставками оборудования со стороны "Силовых машин".
"Мы надеемся, что поставщики оборудования все поставят во время, в рамках переноса… Мы с ними находимся в постоянном контакте, они понимают, что должны поставить оборудование. Мы рассчитываем, что это будет сделано", — сообщил Ковальчук журналистам.
Пока у генерирующих компаний есть право задержать реализацию проекта без оплаты штрафов в рамках антикризисных мер поддержки со стороны правительства.
https://1prime.ru/business/20221216/839199838.html