С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды за 2022 год, размер выплат останется прежним — 25% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук. Совдир ТМК рекомендовал дивиденды в размере 6,78 рубля за акцию

"Планируем. Как всегда, что бы ни происходило. Уже много лет придерживаемся этой позиции, хотя много изменений уже происходит. Мы платим соответствующую сумму, 25%", — сказал Ковальчук, отвечая на вопрос о выплате дивидендов за 2022 год.

"Интер РАО" надеется, что "Силмаш" уложится с поставкой оборудования для модернизации Нижневартовский ГРЭС после переноса сроков реализации проекта из-за проблем с поставками, сообщил глава компании.

"Интер РАО" переносит сроки реализации модернизации Нижневартовский ГРЭС на 17 месяцев из-за проблем с поставками оборудования со стороны "Силовых машин".

"Мы надеемся, что поставщики оборудования все поставят во время, в рамках переноса… Мы с ними находимся в постоянном контакте, они понимают, что должны поставить оборудование. Мы рассчитываем, что это будет сделано", — сообщил Ковальчук журналистам.

Пока у генерирующих компаний есть право задержать реализацию проекта без оплаты штрафов в рамках антикризисных мер поддержки со стороны правительства.