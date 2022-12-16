Австрийский производитель упаковки продал площадки в России
Австрийский производитель упаковки Mayr-Melnhof продал две площадки в России местному инвестору
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Австрийский производитель картонной упаковки Mayr-Melnhof продал две свои производственные площадки в Пскове и Санкт-Петербурге местному инвестору, следует из пресс-релиза компании.
"Группа компаний Mayr-Melnhof продала две свои производственные площадки в России, расположенные в Санкт-Петербурге и Пскове, местному инвестору Granelle после одобрения государственных органов", — говорится в сообщении.
Сумма сделки составила 134 миллиона евро.
Mayr-Melnhof Karton AG — производитель бумажной и картонной упаковки, головной офис расположен в Вене. Компания основана в 1950 году.