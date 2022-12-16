С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" намерено сохранить долю в "Невском экологическом операторе" (НЭО), не планирует ее наращивать или сокращать, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук. "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды за 2022 год

"Невский экологический оператор" в пятницу запустил в Санкт-Петербурге первую очередь комплекса по переработке отходов "Волхонка" мощностью 200 тысяч тонн в год. "Интер РАО" является одним из соучредителей компании. В числе соучредителей также был ВТБ, однако, как сообщали региональные СМИ, он вышел из проекта.

"Мы планируем (остаться в числе акционеров – ред.) У нас 25% минус одна акция. Мы в рамках этой доли и сохраняемся – не планируем ни увеличивать, ни уменьшать свою долю", — ответил Ковальчук журналистам.

Говоря о финансировании, он рассказал, что компания уже предоставила корпоративный заем НЭО в объеме более 3 миллиардов рублей.

Ранее Ковальчук говорил, что в общей сложности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется построить пять комплексов по переработке отходов, общий объем инвестиций оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. В беседе с журналистами глава "Интер РАО" уточнил, что эта сумма учитывает НДС.

"Установленный в "Интер РАО" лимит (по финансированию этих проектов – ред.) – 4 миллиарда, которые мы предоставим", — сказал он. Помимо вложений акционеров, средства на проекты берутся из текущей деятельности, которая "уже приносит свои результаты", сообщил Ковальчук.

По его словам, средства для проектов НЭО планирует также предоставить Санкт-Петербург – порядка 8 миллиардов рублей.