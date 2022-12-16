МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россия никак не ограничивает ввоз импортных вакцин для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, в текущем году по состоянию на 11 декабря поставки всех видов вакцин выросли на 27%, говорится в материалах Россельхознадзора. "РСХБ-Страхование" застраховало животных "Русской аграрной группы"

"По данным информационной системы ФГИС "ВетИС", объем ввоза на территорию России вакцин для всех видов животных на 11 декабря составил 21,7 миллиарда доз, что на 27% больше, чем за весь 2021 год (17 миллиардов доз)", — говорится в материалах.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, более 20 миллиардов доз предназначены для профилактики болезней сельскохозяйственных животных и птиц и в целом аграрные компании "обеспечены иностранными препаратами ровно в той мере, в которой им это необходимо".

Также отмечается положительная тенденция использования отечественных вакцин: если в 2021 году было выпущено 13,94 миллиарда доз для всех видов животных, то на 14 декабря текущего года — уже 14,28 миллиарда, из которых более 99% приходится на препараты для птиц.

В свою очередь, доля импортных вакцин для профилактики инфекционных болезней собак и кошек составляет примерно 0,3-0,5% от общего количества ввезенных иммунобиологических препаратов. Происходят и замены: например, ввоз сократился за счет прекращения поставок привычных для российского рынка вакцин производства нидерландской MSD Animal Health и американской Zoetis, отмечается в материалах, но в то же время с сентября значительно возрос ввоз новых для рынка, но уже активно применяемых вакцин для собак и кошек чешской Bioveta.

"Россельхознадзор не препятствует международной торговле. Те компании, которые хотят продолжать работать с Россией, готовы выполнять требования нашего законодательства, остаются на рынке без каких-либо дополнительных условий", — сообщает глава ведомства.Домашний питомец при его вывозе из РФ за границу может быть привит любой вакциной от бешенства, ни одного случая запрета на ввоз из-за использования отечественных вакцин не было, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор в настоящее время не зафиксировал ни одного случая запрета на ввоз животных-компаньонов, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства, из России в третьи страны", — говорится в сообщении.

Руководитель ведомства Сергей Данкверт, слова которого приводятся в сообщении, называет "якобы имеющую место невозможность вывезти домашнего питомца за границу, если он привит от бешенства не иностранной вакциной" темой для спекуляций.

"Необходимо правильно трактовать международные правила перевозки животных, которое основаны на согласованных между странами ветеринарных сертификатах. Ни в одном сертификате не указано, что животное должно быть вакцинировано от бешенства определенной вакциной", — заметил он.

Данкверт обращает внимание, что единственная международная норма — это сам факт вакцинации, то есть наличие иммунитета: животное не должно быть потенциальным переносчиком бешенства.

"Все зарегистрированные в России вакцины, отечественные и иностранные, вызывают одинаковый иммунный ответ, и выбор производителя препарата не имеет значения. Если ветеринарный врач склоняет вас к вакцинации иностранным препаратом, это может указывать на то, что он лоббирует интересы зарубежной компании-производителя", — считает руководитель Россельхознадзора.

Россельхознадзор начал процесс депонирования штаммов микроорганизмов и вирусов, которые используют при производстве вакцин для животных иностранные компании, на данном этапе это не является препятствием для ввоза иностранных вакцин, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В настоящее время начат процесс депонирования штаммов, которые используют иностранные компании", — говорится в сообщении.

Требование о депонировании вакцинных штаммов — то есть их хранении в российских госколлекциях с гарантией сохранения права интеллектуальной собственности — касается и отечественных, и зарубежных производителей. Это необходимо, чтобы исключить возможность умышленного редактирования штаммов, используемых для конкретного рынка.

"Процесс депонирования штаммов на данном этапе не является препятствием для ввоза иностранных вакцин", — подчеркивается в сообщении.

На текущую дату в ведомство поступили заявления на депонирование 111 штаммов микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве вакцин для животных. Среди иностранных компаний, проявивших готовность выполнять требования РФ в области биологической безопасности — производители ветеринарных препаратов из Израиля, Испании, Чехии, и две крупные международные фармацевтические корпорации со штаб-квартирами в Германии и США.

Россельхознадзор поясняет, что сбор коллекций штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов — международная практика. В 1977 году был подписан Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов. К нему уже присоединились 86 государств.

На сегодняшний день международные органы по депонированию существуют в 48 странах, в том числе в России, Великобритании, США, Канаде, Китае, Индии, Южной Корее, Японии, Австралии, Чили, Мексике, Бразилии и ряде европейских стран.