МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Минцифры выступило против запрета на удаленную работу IT-специалистов

"На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — сказано в сообщении.

В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.