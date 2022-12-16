Банк России заявил об усилении нехватки рабочей силы
Банк России заявил об усилении нехватки рабочей силы на фоне частичной мобилизации
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — сказано в сообщении.
В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.