МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, продала за 2 миллиарда рублей приобретенную в начале декабря птицефабрику "Башкирская", говорится в сообщении группы. Владелец My.Games выделит российский бизнес в новую структуру

"ООО "АПК "Михайловский" (входит в Группу "Черкизово") в четверг, 15 декабря, подписало соглашение о продаже 100 % в АО "Птицефабрика "Башкирская". Покупателем выступило ООО "Управление Агроактивами". Сумма сделки составила 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Птицефабрика мощностью 750 миллионов яиц в год является крупнейшим поставщиком товарного яйца в Республика Башкирия. Она была приобретена 8 декабря по итогам аукциона — в составе других активов группы компаний "Русское зерно Уфа", крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы. Сумма сделки, включающей птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли агрохолдинга, составила 6,4 миллиарда рублей.

"Производство товарного яйца, на котором специализируется АО "Птицефабрика "Башкирская", не является профильным бизнесом группы "Черкизово", поэтому компания решила продать этот актив, сумев в короткий срок найти покупателя", — объясняет свое решение новый собственник.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.