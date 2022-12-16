МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по транспорту одобрил поправку, согласно которой иностранцы и зарубежные юрлица не смогут управлять компаниями, оказывающими услуги такси. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ предупредили о резком увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Согласно формулировке, в России будет запрещено работать фирмам, на решения которых прямо или косвенно могут повлиять иностранные лица, власти или инвесторы. При этом ограничение не распространяется на страны ЕАЭС.

Исключения могут быть сделаны для случаев, определенных российским законом или решением главы государства.

Кроме того, комитет одобрил еще одну поправку, запрещающую работать в такси людям с непогашенной судимостью за убийство, нанесение тяжкого вреда, совершение грабежа или разбоя.

Как уточняется, соответствующие изменения вносятся в законопроект о такси, принятый Госдумой в первом чтении в июле.