С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — ПРАЙМ. Компания IKEA при продаже своих заводов в РФ новому собственнику обеспечит сохранение рабочих мест в течение года, сообщил РИА Новости органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. В Ленинградской области определили претендента на покупку завода IKEA

"Это решение было озвучено сегодня на общих собраниях работников "ИКЕА Индастри Тихвин" (Ленинградская область), "Икеа Индастри Вятка" (Кировская область) и одного из заводов в Великом Новгороде. В договоре с новым собственником будет прописано условие обеспечения занятости работников на ближайшие 12 месяцев", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. Дебрендинг, предположительно, займет два месяца. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности, рассказывал РИА Новости Илларионов.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года. "Яндекс Маркет" продаст оставшиеся товары IKEA

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на этой неделе сообщал, что из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" в регионе определился один потенциальный покупатель.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.