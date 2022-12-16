МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Сооснователь крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Джозеф Цай подал заявку на продажу около 8% своей доли в компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на провайдера трейдерских данных The Washington Service. "Интер РАО" хочет сохранить долю в "Невском экологическом операторе"

"Согласно данным The Washington Service… холдинговая компания сооснователя Alibaba в этом месяце подала заявку на продажу 3 миллионов американских депозитарных расписок, что составляет примерно 8% от доли Цая, через банк, базирующийся в Нью-Йорке (Morgan Stanley – ред.)", — пишет агентство. Добавляется, что стоимость выставленных на продажу бумаг составляет около 260 миллионов долларов.

По данным Bloomberg, в 2017-2021 годах Цай продал ценные бумаги интернет-компании на сумму как минимум в 3,3 миллиарда долларов. Кроме того, в последнее время предприниматель увеличивал вложения вне Alibaba через семейную инвестиционную фирму Blue Pool Capital.

Тем не менее, согласно индексу благосостояния Bloomberg, доля Цая в Alibaba (составляет 1,4%) по-прежнему является его крупнейшим зарегистрированным активом, однако основная часть его состояния приходится на американскую баскетбольную команду Brooklyn Nets и принадлежащую ей арену.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.