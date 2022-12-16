МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие", взыскал более 36,3 миллиарда рублей неустойки с дочерней структуры истца – кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. Суд подтвердил взыскание по иску "Открытие Холдинга" с его кипрской "дочки"

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Их основания в материалах суда пока не сообщаются.

Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Наталия Пынникова, представлявшая "Открытие Холдинг" до признания его банкротом, этот иск непосредственно связан с другим иском "Открытие Холдинга" к OICL – о взыскании основного долга и процентов по договору новации от 28 сентября 2018 года, заключенному вместо 23 договоров займа 2015-2017 годов, по которым истец давал деньги в долг ответчику.

В том деле суды двух инстанций полностью удовлетворили требования, взыскав с кипрской компании около 363,4 миллиарда рублей основного долга и около 120,6 миллиарда процентов. В иске на 36,3 миллиарда рублей, по словам Пынниковой, заявлено требование о взыскании неустойки по этим же договорам займа.

"Открытие Холдинг" (ранее — финансовая корпорация "Открытие") — российская финансовая компания, предоставлявшая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами. В феврале 2020 года она подала заявление о своем банкротстве, которое арбитражный суд Москвы в ноябре 2021 года признал обоснованным, в компании было введено наблюдение.

В июле суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов, превышала на тот момент 920 миллиардов рублей.

Otkritie Investments Cyprus Limited на 100% принадлежит "Открытие Холдингу". Компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.