МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует рост капитальных вложений в 2023 году на 10%, до 4,7 миллиарда долларов, сообщает компания. "Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля и меди

"В следующем году компания проходит пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 года, который прогнозируется на уровне около 4,7 миллиарда долларов США", — сказано в сообщении "Норникеля"

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).