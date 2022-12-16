МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Финансовый директор немецкого энергетического концерна Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) покинет компанию 31 марта 2023 года, следует из заявления Uniper. Немцы мало экономят, заявили в Федеральном сетевом агентстве

"На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Наблюдательный совет Uniper SE достиг взаимного соглашения с финансовым директором компании Тииной Туомела о прекращении ее трудового договора, а также о снятии ее с поста члена правления Uniper SE с 31 марта 2023 года", — говорится в заявлении.

В пятницу, 16 декабря, Еврокомиссия согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса. До этого компания сообщала, что проведет перестановки в наблюдательном совете в рамках собственной национализации.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.