Финансовый директор Uniper Тиина Туомела покинет спой пост 31 марта 2023 года
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Финансовый директор немецкого энергетического концерна Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) покинет компанию 31 марта 2023 года, следует из заявления Uniper.
"На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Наблюдательный совет Uniper SE достиг взаимного соглашения с финансовым директором компании Тииной Туомела о прекращении ее трудового договора, а также о снятии ее с поста члена правления Uniper SE с 31 марта 2023 года", — говорится в заявлении.
В пятницу, 16 декабря, Еврокомиссия согласовала приобретение Германией компании Uniper из-за энергетического кризиса. До этого компания сообщала, что проведет перестановки в наблюдательном совете в рамках собственной национализации.
Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов.