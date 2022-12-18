ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек — ПРАЙМ. В торговом центре в городе Снежинск Челябинской области произошло возгорание товара, пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

Согласно данным ведомства, поступило сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений к зданию ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в Снежинске.

"По прибытии подразделений происходило горение товара на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров, пострадал 1 человек (взрослый). Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, 5 человек выведено из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", — сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 12.35 (10.35 мск), открытое горение ликвидировано, уточняется в сообщении. На месте работают силы и средства специального управления 7 федеральной противопожарной службы МЧС России, поясняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в настоящее время пожар ликвидирован.