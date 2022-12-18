МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина. "Госкорпорация по ОрВД" получит средства на работу в условиях санкций

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.