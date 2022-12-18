ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек — ПРАЙМ. Прокуратура проведет проверку по факту возгорания в воскресенье в ТЦ "Универмаг" города Снежинск Челябинской области, где пострадал человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. В ТЦ "Универмаг" в городе Снежинск Челябинской области произошел пожар

"Прокуратура ЗАТО Снежинск Челябинской области проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре "Универмаг", — сказано в сообщении.

Будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ТЦ, а также даст оценку действиям контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, уточняется в сообщении.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в ТЦ "Универмаг" на улице Свердлова в городе Снежинск Челябинской области произошел пожар — горел товар на 3-м этаже на площади 400 квадратных метров. Пострадал один человек (взрослый), самостоятельно эвакуировалось 68 человек, пятеро были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов, поясняло ГУМЧС России по региону.