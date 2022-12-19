МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. За две недели до Нового года многие праздничные туры уже распроданы, однако есть другие места, где еще остались выгодные предложения, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Туроператоры отметили рост спроса на поездки по России на Новый год

По его словам, это туры в Турцию и Египет, северокавказские регионы России, города с временно неработающими аэропортами, а также Москва.

"Есть, например, Египет, туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тысяч рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю. Включая перелет, проживание, питание, страховку. В России остались недорогие предложения в тех городах, где закрыты аэропорты. Например, крымские отели сейчас резко снизили цены – идет массовая распродажа, и даже сейчас можно найти размещение на Новый год за две-три тысячи рублей в сутки на двоих, — отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, идет массовая распродажа туров в Москву на Новый год. "Это бизнес-столица России, но бизнесмены не едут туда в праздники. Поэтому в пределах Садового кольца можно найти хороший отель за три-четыре тысячи рублей в сутки на двоих", – объяснил Мкртчян.

По его словам, ближе к концу декабря в продаже могут появиться горящие туры.

"Для горящих туров еще не время. По России я предвижу распродажи путевок, например, в Осетию, Дагестан. Из зарубежных направлений будет Анталья, возможно, Стамбул, однозначно будет Египет. Скидки могут достигать 20-30% в зависимости от направления", – прогнозирует Мкртчян.

При этом туры на многие популярные туристические направления уже распроданы, рассказал он.

"Если мы говорим про зарубежье, естественно, самые "сладкие" предложения по отелям в ОАЭ, на Пхукете или на Мальдивах уже закончились. В России тоже есть несколько точек, куда бюджетные туры уже не купить, надо было бронировать в августе-сентябре. Можно забыть про Шерегеш, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Калининград, люксовые отели Алтая – там уже все продано и перепродано", – предупредил эксперт.