МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Около 350 человек, из тех кто уже несколько дней не мог вылететь из египетского курорта Хургада, вернулись в Москву первым рейсом, передает корреспондент РИА Новости.

Рейс вместо не получившей разрешение на полёт авиакомпании iFly выполнила авиакомпания Red Wings.

"Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой", — сказала РИА Новости пассажирка Наталья.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.

Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.