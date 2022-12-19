VK подписала договор о приобретении 51 процента долей производителя шоу "Что было дальше?"
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Компания VK подписала договор о приобретении 51% долей производителя YouTube-шоу "Что было дальше?" компании "Медиум Кволити Продакшн", которая будет производить для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу, говорится в сообщении VK.
Видео шоу "Что было дальше?" регулярно набирали на YouTube десятки миллионов просмотров, при этом последний выпуск вышел 11 месяцев назад. На YouTube-канале, на котором выходят видео студии, в данный момент подписаны 7,5 миллиона человек.
"VK объявляет о подписании договора о приобретении 51% долей ООО "Медиум Кволити Продакшн", одного из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что сделка позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ VK Видео, VK Клипы и других медиаресурсов холдинга.
"Медиум Кволити Продакшн" производит шоу "Что было дальше?", Roast Battle, "Я себя знаю", "Блиц-крик", "Big Russian Boss Show", сериал "Внутри Лапенко", "Ошуительное шоу", "Созвон", — отметили в компании.
https://1prime.ru/business/20221219/839224826.html