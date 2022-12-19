МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Компания VK подписала договор о приобретении 51% долей производителя YouTube-шоу "Что было дальше?" компании "Медиум Кволити Продакшн", которая будет производить для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу, говорится в сообщении VK. Российские фонды приобрели половину размещенных на IPO акций Whoosh

Видео шоу "Что было дальше?" регулярно набирали на YouTube десятки миллионов просмотров, при этом последний выпуск вышел 11 месяцев назад. На YouTube-канале, на котором выходят видео студии, в данный момент подписаны 7,5 миллиона человек.

"VK объявляет о подписании договора о приобретении 51% долей ООО "Медиум Кволити Продакшн", одного из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сделка позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ VK Видео, VK Клипы и других медиаресурсов холдинга.

"Медиум Кволити Продакшн" производит шоу "Что было дальше?", Roast Battle, "Я себя знаю", "Блиц-крик", "Big Russian Boss Show", сериал "Внутри Лапенко", "Ошуительное шоу", "Созвон", — отметили в компании.