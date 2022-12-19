БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство ФРГ и Uniper заключили рамочное соглашение, конкретизирующее меры по стабилизации компании, говорится в заявлении Uniper. Uniper ждет решения Еврокомиссии о госпомощи в ближайшие дни

"Федеральное правительство Германии и Uniper заключили сегодня рамочное соглашение, конкретизирующее меры по стабилизации Uniper, согласованные между федеральным правительством, Uniper и Fortum 21 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение создает основу для государственной стабилизации Uniper в форме увеличения капитала на 8 миллиардов евро и создания уставного капитала на 25 миллиардов евро.

"Общее собрание акционеров должно утвердить увеличение капитала и уставного капитала на внеочередном общем собрании, которое состоится сегодня", — добавили в компании.

Кроме того, ожидается одобрение государственной помощи со стороны Комиссии ЕС. Очередное увеличение капитала будет проведено сразу после того, как комиссия даст свое разрешение в соответствии с законом о государственной помощи.

Уточняется, что ответственным за пакет акций Uniper будет министерство финансов ФРГ.

"Общая цель федерального правительства и Uniper — не только обеспечить надежность поставок, но и помочь создать устойчивое энергоснабжение в Германии, а также дать компании и ее сотрудникам перспективу на будущее", — пояснили в компании.