МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет возможность акционерным обществам (АО) в 2023 году избрать совет директоров на три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин разрешил централизовать в бюджете поступления НДПИ от "Алросы"

Закон вводит поправку, которая разрешает на собрании акционеров в следующем году принять решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания".

Кроме того, до конца 2023 года продлеваются нормы о сохранении полномочий советов директоров АО в случае сокращения их количественного состава; возможности проведения собраний акционеров в заочной форме; а также об особенностях определения средневзвешенной цены акций публичных обществ в случае их реорганизации и установлении последствий снижения стоимости чистых активов хозобществ ниже размера их уставного капитала.

Также, в целях усиления защиты прав инвесторов закон уточняет порядок принудительной конвертации депозитарных расписок и принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов. При этом допускается возможность перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов, централизованное хранение которых осуществляется российским депозитарием, в случае если данные бумаги будут заблокированы на счете депо, открытом за рубежом.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.