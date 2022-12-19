МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 миллиардов долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. В России предложили расширить перечень товаров для параллельного импорта

"Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности", — сказал Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке", — добавил он.

При этом, по словам Булавина, таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта.

"С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции", — сообщил глава ФТС.