МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 600 тысяч рублей штрафов за невыполнение стивидорными компаниями предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперт оценил возможности добычи угля в Донецком угольном бассейне

Закон разработан для решения проблемы растущего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека от деятельности компаний, занимающихся перевалкой, дроблением и сортировкой угля в портах. Это особенно актуально для Приморского и Хабаровского краев, Мурманской области.

В настоящее время административная ответственность за невыполнение предписаний органов государственного экологического и санитарно-эпидемиологического надзора предусматривает штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Как пояснял замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов, административное законодательство не стимулировало стивидорные компании соблюдать экологические и санитарные законы. По его словам, в 28 портах в 12 субъектах РФ работает порядка 60 стивидоров, и по данным Росприроднадзора, количество их экологических нарушений растет. Так, если в 2019 году было выявлено 185 нарушений, то в 2020 году — 348, а в 2021 — уже 724.

Закон серьезно ужесточает административную ответственность за невыполнение в срок предписаний органов санитарно-эпидемиологического и экологического надзора при перевалке, дроблении и сортировке угля в морском или речном порту. Штраф для юрлиц в этом случае составит от 100 до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 300 до 600 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток. МЭА спрогнозировало рекордную мировую добычу угля в 2022 году

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Переходный период связан с необходимостью защиты экономики и снижения административного давления на юридических лиц в условиях зарубежных санкций. Стивидорным компаниям для исполнения требований надзорных органов необходимо провести модернизацию, а в сегодняшних экономических условиях это затруднительно, отмечал Керимов.

За последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах РФ вырос втрое и составляет 140 миллионов тонн в год. При этом в соответствии с поручениями президента РФ с 2017 года реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду от перевалки, дробления и сортировки угля, однако ряд стивидорных компаний не выполняет эти мероприятия или выполняет ненадлежащим образом, отмечается в пояснительной записке.